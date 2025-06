Luca Piazzi, ex responsabile del Settore Giovanile del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia.it per paralre di Yoan-Ange Bonny, l'attaccante dei crociati dato come molto vicino all'Inter in vista del mercato estivo: "Fu un’operazione fatta dal capo scouting della prima squadra, che aveva contatti in Francia. Bonny giocava nello Châteauroux. Era già in Nazionale Under 16 francese, non era uno sconosciuto, ma noi economicamente eravamo competitivi perché Kyle Krause crede molto nei giovani”.

Quando è arrivata la svolta?

"Credo con Fabio Pecchia, che gli ha dato fiducia e intensità. Quest’anno è esploso definitivamente, penso che abbia fatto anche pochi gol rispetto a quelle che sono le sue enormi potenzialità. Io ho visto un giocatore veramente forte. Fra le squadre di bassa classifica sposta gli equilibri. Ricordo giocate come il gol di Monza, alcuni assist, certe situazioni in cui crea superiorità numerica: è proprio un bel giocatore”.

L’Inter?

“Sarebbe una bella sfida per lui. Perché entrerebbe in un loop diverso”.