Altro cambio di maglia all'orizzonte per Ionut Radu che potrebbe volare in Spagna dopo l'esperienza al Venezia conclusa con l'amarezza di una retrocessione in Serie B. L'ex portiere dell'Inter, stando a quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, ha ricevuto un’offerta dal Celta Vigo, che vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero, una volta che il contratto che lo lega ai lagunari fino al prossimo 30 giugno sarà scaduto.