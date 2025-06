Comincia a delinearsi lo staff tecnico dell’Inter dopo l’annuncio di Cristian Chivu come nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, il viceallenatore nerazzurro sarà Aleksandar Kolarov. Anche lui ex nerazzurro, il serbo si è ritirato nel 2022. Dal 2024 allena la selezione U21 della Serbia.

Kolarov ha indossato la maglia nerazzurra dal 2020 al 2022, dopo essere arrivato dalla Roma. Il primo anno Kolarov ha collezionato 7 presenze in Serie A, 11 in tutte le competizioni. Numeri che non migliorano nel secondo anno, dove ha preso parte a 3 gare di campionato e 1 di Champions League. Tanti gli infortuni che ne hanno minato il rendimento.