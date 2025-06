Saranno Inter e Juve a rappresentare la Serie A nell'imminente Mondiale per Club. Un torneo a 32 squadre al quale le due sorelle d'Italia arrivano dopo due stagioni differenti, come sottolineato da Fabio Cannavaro a Radio TV Serie A: "L'Inter arriva con un percorso diverso, la Juve è in un momento dove deve rifondare - le parole del Pallone d'Oro 2006 -. Sono due società importanti e storiche, che rappresentano - assieme al Milan - il calcio italiano nel modo migliore possibile a livello internazionale. Ci sarà grande interesse attorno a queste due squadre".