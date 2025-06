E' tempo di un nuovo corso interista dopo una stagione che ha lasciato l'amaro in bocca a giocatori, società e tifosi. Pietro Chiodi, agente di Christian Chivu, ha pubblicato un post su Instagram celebrando il ritorno del rumeno in nerazzurro: "Felice di essere al tuo fianco per questa nuova sfida. Più forti insieme", ha scritto Chiodi.