I complimenti ricevuti in patria dopo la maxi prestazione contro la Repubblica Ceca non fanno altro che aumentare il desiderio di vedere Petar Sucic con la maglia dell'Inter. In Croazia hanno celebrato il neo acquisto nerazzurro senza timore di smentita, parlando di talento enorme e di erede designato di Modrid.

"Ha potenza, corsa, intelligenza tattica, qualità tecnica, spirito vincente e personalità da leader", dicono in Croazia. Per lui sta per iniziare l'avventura nell'Inter, che si aprirà con il Mondiale per Club. "Ha tutto per prendersi spazio. Le sue caratteristiche, infatti, sono tra le più apprezzate da Chivu, che ama i centrocampisti dotati di corsa, tecnica e fisico, portati quindi agli inserimenti - si legge sul Corsport -. Probabile che sia anche più fresco rispetto a parecchi compagni. Nel corso della stagione è stato a lungo fermo per un infortunio al piede. Una volta smaltito, ci ha messo davvero poco a ritrovare posto in squadre e condizione, tanto che il suo finale di campionato è stato scoppiettante: 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 giornate".