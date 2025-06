Giovanni Becali è convinto che Cristian Chivu avrà successo all'Inter. Al punto da sbilanciarsi in un pronostico ai microfoni di ProSport: "Credo che Chivu avrà un buon futuro all'Inter. I nerazzurri probabilmente giocheranno un'altra finale di Champions League. Questo è l'obiettivo dell'Inter, vincere il campionato e raggiungere le fasi finali della Champions League. Tutto è difficile, ma se c'è lavoro, diventa più facile. Io, per esempio, mi aspettavo di vedere un allenatore rumeno all'Inter".

Becali però aggiunge che i rapporti con il nuovo tecnico nerazzurro si sono alquanto raffreddati: "Ho rappresentato Chivu per quasi 12 anni, durante i quali ha guadagnato oltre 50 milioni di euro. E questo è tutto. Non ho discussioni con lui. È il figlioccio di mio fratello e non vorrei parlare di questo rapporto". La "rottura" si è verificata quando Giovanni Becali è stato arrestato e Cristian Chivu ha firmato con un altro agente, Pietro Chiodi.

