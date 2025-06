Nel tour di interviste rilasciate ieri, a margine di Italia-Moldavia 2-0, la sua ultima partita da ct della Nazionale, Luciano Spalletti si è soffermato anche ai microfoni di Vivo Azzurro TV per raccontare le due emozioni: "L'ultima partita l'ho vissuta come sempre - ha detto il tecnico di Certaldo -. Stanotte un po' ci ho pensato, mi sveglio quelle 700-800 volte per notte. Ormai sono fuori, sono rimasto dispiaciuto. Tra 3-4 giorni sarà ancora peggio, devo ancor prendere confidenza con questa situazione. La Nazionale mi lascia l'arrivo in cima alla montagna partendo dal basso. Potevo rimanerci su in cima, e invece ora devo ripartire un'altra volta".