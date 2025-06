FC Internazionale Milano e Fanatics, piattaforma digitale sportiva e leader mondiale nel merchandising su licenza, hanno annunciato oggi una nuova e storica partnership che abbraccia e-commerce, retail, produzione e licenze. La collaborazione decennale unisce due dei brand più innovativi e all'avanguardia nello sport globale, accomunati dall’ambizione di ridefinire l’esperienza dei tifosi nerazzurri a Milano e nel resto del mondo. Grazie al modello di commercio verticale di Fanatics, alla sua esperienza locale e all’estesa infrastruttura globale, i tifosi nerazzurri potranno adesso accedere a una delle gamme più ampie di merchandising ufficiale disponibili nel calcio. Attraverso questa partnership, Fanatics collaborerà a stretto contatto con il Club per ampliare la portata del merchandising e delle licenze sia in Italia che a livello globale. Una delle più ambiziose nel panorama calcistico internazionale, questa collaborazione porterà il brand Inter a un nuovo livello, avvicinando ancora di più i tifosi al Club grazie a collezioni esclusive, design localmente rilevanti, un assortimento di prodotti ampliato, un’esperienza d’acquisto integrata online e in-store e una maggiore disponibilità dei prodotti.

Questo il parere di Stephen Dowling, Presidente Internazionale di Fanatics: "L’Inter è una potenza del calcio mondiale, con una ricca tradizione e un impegno costante verso l’eccellenza dentro e fuori dal campo. Siamo entusiasti di collaborare con un club così iconico per migliorare l’esperienza d’acquisto di milioni di tifosi, con prodotti e design straordinari realizzati dal nostro fantastico team con sede a Milano". Lorenzo Forte, CEO di Fanatics Italia, ha aggiunto: "L’Inter rappresenta tutto per i suoi tifosi e siamo consapevoli della responsabilità che questo accordo comporta. Il nostro team in Italia sarà totalmente dedicato a soddisfare questa appassionata fanbase, offrendo un servizio eccellente e creando nuove entusiasmanti modalità per connettersi con il Club".