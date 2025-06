Uno dei nomi che vengono accostati in queste ore all'Inter è quello di Cristhian Mosquera, difensore ventenne del Valencia che costa 20 milioni di euro e va in scadenza tra un anno. Secondo La Repubblica, i nerazzurri hanno messo gli occhi sul ragazzo, ma c'è anche l'Arsenal e in ogni caso servirebbe la cessione di uno tra Acerbi e Bisseck.

In attacco Marotta ha invece in pugno Bonny, ma va trovata la formula giusta col Parma: la strada sembra però ormai tracciata.