Si sono concluse le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Pareggio per l’Albania di Kristjan Asllani che ha impattato 1-1 in casa della Lettonia, con il nerazzurro in campo per 90’. Goleada per l’Olanda che ha battuto per 4-0 Malta. Titolari De Vrij e Dumfries, con l’esterno autore di un assist. L’ex PSV è rimasto in campo 79’ prima di essere sostituito da Geertruida.

Chiude col programma l’Austria che ha battuto per 4-0 San Marino. Due gol per Arnautovic, che ha però anche fallito un calcio di rigore nella ripresa (parata del portiere avversario Colombo).