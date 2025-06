Prime parole da nuovo allenatore dell'Al Hilal per Simone Inzaghi, che intervistato dai canali ufficiali del club arabo si è così espresso: "Innanzitutto sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza, il mio desiderio era sempre stato allenare all'estero oltre che in Italia e l'Al Hilal per me è una grande occasione per la mia carriera. Perché l'Al Hilal? Ho guardato la storia del club, ho visto i milioni di fan, quelli che ha allo stadio, anche nell'ultima partita in Champions League a Gedda lo stadio era pieno di tifosi".