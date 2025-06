De Winter, Beukema e Lucumí sono in seconda fila: adesso le priorità per la difesa dell'Inter si chiamano Leoni e Mosquera, come sottolinea il Corriere dello Sport. Ma per un ingresso serve prima una partenza. E allora occhio a Bisseck e Acerbi.

Il tedesco ha estimatori soprattutto in Premier League e la sua cessione potrebbe portare a una corposa plusvalenza. Diverso il discorso per l'ex Lazio: qui si ragiona sull'età e il club, versando 500mila euro, può esercitare la clausola di uscita anticipata. Tutto rinviato ovviamente a dopo il Mondiale, quando peserà anche il parere di Chivu.

"Leoni e Mosquera hanno caratteristiche ideali per prendere il posto rispettivamente di Acerbi e di Bisseck - si legge -. Il primo, quando proprio Chivu l’ha piazzato al centro della difesa a 3 del Parma, ha messo in mostra tutte le sue qualità, nonché una maturità sorprendente alla luce dei suoi 18 anni. Lo spagnolo, invece, sembra più adatto a fare il braccetto, visto che nel Valencia gli è capitato da giocare pure da terzino destro. In comune, invece, hanno il prezzo, che si aggira attorno ai venti milioni".