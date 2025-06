Mircea Lucescu, CT della Nazionale romena, avrebbe voluto fortemente Cristian Chivu nel suo staff. Secondo le rivelazioni dell'ex portiere Florian Prunea ad IAMSport Live, l'ex allenatore di Brescia, Pisa e Inter ha posto l'ingresso del nuovo tecnico nerazzurro tra i suoi assistenti come condizione durante le trattative. "Quella era la sua prima condizione, volere Chivu con sé. Al cento per cento", rivela sicuro Prunea.

Parole che arrivano dopo che Lucescu si era lamentato dell'infortunio del giocatore del Parma Valentin Mihaila prima della partita contro Cipro di questa sera: "Mihaila si è fatto male in allenamento ma non alla gamba già infortunata. Ma tutto è legato all'allenamento. Quando è arrivato da Parma, è venuto da me con un programma che prevedeva 3 chilometri al giorno... Un atleta di alto livello, tre chilometri al giorno di allenamento... È impossibile!". Parole che qualcuno ha interpretato come una critica ai metodi di Chivu da allenatore.