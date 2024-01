Dopo l'errore fatale dal dischetto, costato al Marocco l'eliminazione dalla Coppa d'Africa, Achraf Hakimi si rivolge al suo popolo, scusandosi: "Oggi è un giorno molto difficile e triste per la nostra eliminazione. Scusate per il rigore, mi sono preso la responsabilità di aiutare la squadra, ma purtroppo non ha funzionato. Voglio ringraziare tutto il popolo marocchino per il sostegno, in particolare tutte le persone venute in Costa d'Avorio. Ci rialzeremo e torneremo più forti d'ora in poi! Se Dio vuole" si legge nella lettera social pubblicata dall'ex esterno dell'Inter, oggi in forza al PSG. "Il Marocco è sempre! E buona fortuna alla nazionale sudafricana per il resto della competizione" si legge su Instagram.

Un messaggio che trova il supporto del compagno di squadra Kylian Mbappé che commenta il post dell'amico con parole di conforto: "Fa parte del viaggio, lo sai".