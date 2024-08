"In Giappone, Nagatomo è come Totti a Roma. E' una roba allucinante, la gente lo aspettava come una star quando siamo andati insieme al ristorante a Tokyo". Lo ha detto Antonio Cassano, durante la prima puntata di 'Vivaelfubol' su Twitch nella quale ha raccontato il suo rapporto di amicizia con Yuto nato ai tempi dell'Inter.