"Non ho assolutamente nessuna rivalsa verso l'Inter". Intervistato da Sportitalia, Luca Caldirola ha ribadito che il suo sentimento nei confronti della sua ex squadra non appartiene alla categoria dei negativi. "E' una squadra che mi ha dato tanto - ha precisato il difensore del Monza -. Ausilio lo sento ancora tutt’oggi, siamo rimasti in grandi rapporti. Quel gol dello scorso anno è stato solo un gol (Inter-Monza 0-1, ndr), anche perché non ne faccio tanti quindi valgono tanto per me a prescindere che siano contro l’Inter o contro un’altra squadra".