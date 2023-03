Il Benfica s'appresta a vivere il finale di stagione tra campionato e Champions League con una novità in più: è stato ufficializzato in questi minuti il rinnovo del tecnico Roger Schmidt fino al 30 giugno 2026. Una manifestazione di fiducia (confermata, se mai ce ne fosse stato bisogno, ndr) del club al tecnico che sta portando avanti un grande lavoro, tra il dominio in campionato e i quarti di finale contro l'Inter da affrontare dopo un percorso europeo davvero brillante all'insegna della freschezza tecnica e agonistica.