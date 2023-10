Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, perde il suo terzino Kieran Tierney, uscito per infortunio al minuto 25 del derby contro l'Athletic Bilbao. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno riscontrato per il giocatore scozzese ha rimediato un infortunio ai muscoli posteriori della coscia sinistra, ed ha già iniziato il trattamento attraverso la terapia fisica. Il ritorno alle attività sarà progressivo, a seconda delle caratteristiche della lesione e dell'evoluzione dei sintomi, fanno sapere i Txuri Urdin.

In conferenza stampa, Alguacil aveva addirittura parlato di strappo; quel che appare certo è che Tierney dovrà rimanere fermo a lungo, da capire se recupererà in tempo per l'ultimo match di Champions League, quello del 12 dicembre contro l'Inter a San Siro.