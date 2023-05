Per tutti i tifosi che non riusciranno ad andare a Istanbul per sostenere dal vivo Erling Haaland e compagni per la finale di Champions League contro l'Inter, il Manchester City predisporrà l'installazione di un maxischermo in città. Il luogo scelto, riferisce il Daily Mail, è il Depot Mayfield, uno spazio indoor destinato ad eventi ricavato da un deposito delle ferrovie abbandonato; questo per via dell'indisponibilità dell'Etihad, occupato dal concerto del cantante The Weeknd. L'accesso avverrà tramite biglietto, i tagliandi a disposizione saranno 6mila; i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.