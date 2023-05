Al termine della partita contro il Brentford, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha fatto il punto della situazione sui giocatori non impiegati quest'oggi in vista della finale di FA Cup contro il Manchester United ai microfoni di Sky Sports Uk: "Se saranno pronti? Non lo so in questo momento. Si spera. Ruben Dias, Jack Grealish e Kevin de Buryne non hanno potuto giocare. È quello che è.

Penso che saranno pronti ma è difficile prepararsi in allenamento. Ecco perché ho dovuto vedere i giocatori che hanno giocato oggi. Non ho lamentele su come ci siamo comportati, ho detto ai giocatori di godersi due giorni con le loro famiglie e poi ci prepareremo per la prima finale. I ragazzi che non hanno giocato erano esausti, completamente svuotati mentalmente. Avevano bisogno di riposare per arrivare con la giusta energia ad affrontare lo United".