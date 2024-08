Txiki Begiristain, dirigente del Manchester City, ha parlato al sito ufficiale del club inglese delle sfide di Champions League che attendono i Citizens. "Prima dovevamo studiare tre avversari, ora dobbiamo pensare a otto - dice - Dovendo quattro gare in casa e quattro in trasferta, penso più agli avversari in trasferta che a quelli in casa. È importante vedere il calendario, come influisce su di noi e sulla Premier League. Dipende da cosa hai prima o nel match successivo. Per questo abbiamo bisogno di una squadra più profonda. Abbiamo una rosa equilibrata, abbastanza profonda per competere in tante competizioni”.

"Ci sentiamo fiduciosi - continua il dirigente - Abbiamo fatto molto bene nelle ultime stagioni ma ovviamente rispettiamo tutti. L’obiettivo è qualficarci agli ottavi di finale”.