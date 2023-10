Da assente forzato in Champions League a eroe in campionato. Antonio Silva toglie le castagne dal fuoco al Benfica trovando al 93esimo la rete che permette alle Aguias di sbancare il campo dell'Estoril Praia e di mettersi alle spalle l'amara serata di Milano contro l'Inter. Il Benfica torna momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando lo Sporting Lisbona impegnato domani contro l'Arouca.