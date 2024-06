"Sono stati giorni intensi è stata un’emozione fortissima. Ovviamente non pensavamo che servisse per forza il pareggio. Fortunatamente è arrivato. Adesso pensiamo solo a preparare una gara importantissima contro la Svizzera". Così Mattia Zaccagni, intervenuto ai canali ufficiali della UEFA, ha parlato del gol salva azzurri segnato alla Croazia, proiettandosi già alla sfida contro la Svizzera, Nazionale della quale tesse le lodi sottolineando la bravura di alcuni giocatori elvetici esperti, tra i quali compare anche l'interista Sommer.

Può essere la scossa?

"Abbiamo sempre saputo che la nazionale spesso soffre per poi venire fuori nei momenti che contano. E adesso ci aspettiamo proprio questo da noi stessi".

Le insidie della Svizzera.

"La Svizzera l’abbiamo vista giocare in questi giorni, è una squadra tosta, una squadra preparata. Ha molti giocatori esperti che giocano anche nel nostro campionato. Sappiamo che dovremo fare una grande gara per metterli in difficoltà e arrivare ai quarti. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra nell’insieme. Abbiamo già visto molti video della Svizzera. Sono una squadra molto compatta, giocano l’uno per l’altro e servirà una grande gara per batterli.

Calafiori squalificato ma conosce bene la Svizzera per averci giocato e per i tre compagni di squadra del Bologna.

"Sì, ovviamente ci darà qualche informazione su di loro. Purtroppo la sua sarà un’assenza pesante per noi perché è un bravissimo ragazzo che sta facendo benissimo. Però chi andrà a sostituirlo farà sicuramente bene".

Italia dalla parte "giusta" del tabellone.

"Certo, guardando il tabellone si può dire che è abbastanza favorevole ma abbiamo già visto in questo europeo che tutti se la giocano con tutti e che le squadre meno blasonate stanno mettendo in difficoltà le grandi squadre, quindi bisognerà restare concentrati e vedere partita dopo partita. Tra le sorprese a me piace molto l’Austria, ma anche la Svizzera è molto forte".