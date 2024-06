Parlando ai media turchi nella zona mista dello stadio di Dortmund, Hakan Calhanoglu ha commentato così la vittoria della sua Turchia contro la Georgia nella prima gara degli Europei della squadra di Vincenzo Montella: "In realtà abbiamo messo in campo tutto quello che volevamo, volevamo mettere pressione sull'avversario e metterlo in una situazione difficile nei primi 30 minuti. Ce l'abbiamo fatta. Se sul secondo gol non ci fosse stato il fuorigioco forse la partita sarebbe andata meglio. Ci siamo un po' chiusi poco dopo l'1-1, non è stato bello. Più correvamo, più iniziavamo a stancarci. Abbiamo rallentato, ma l’importante era non staccarsi dal gioco. La nostra concentrazione non è mai venuta meno nel secondo tempo. Eravamo sempre in gioco. L'avversario ha avuto occasioni di tanto in tanto. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo momento. Vittoria per 3-1, la prima partita era quella che volevamo e siamo molto felici".

Il centrocampista dell'Inter e capitano dei Milli Takim elogia il gruppo e la tifoseria arrivata al Westfalenstadion: "L'importante è la squadra, non chi segna. Tutti hanno lottato molto bene oggi. Lo spirito del 2008 è molto importante per noi. Stiamo cercando di rifletterlo sul campo. Questo è il nostro unico obiettivo. Sono sicuro che oggi avete visto come la squadra sia molto entusiasta e come abbia lavorato duro. Stiamo lavorando duro da 3 settimane. Tutto è andato bene. Certo, di tanto in tanto ci sono stati degli errori, ma li analizzeremo nella prossima partita e faremo ancora meglio. Siamo sempre tranquilli. Ho un rispetto infinito per tutti i club, ma oggi sono venuti tutti con la maglia della Nazionale. Questo mi ha reso molto felice".