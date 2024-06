Capitano designato della Nazionale polacca in assenza di Robert Lewandowski, tocca a Piotr Zielinski presentare in conferenza stampa la sfida di domani contro i Paesi Bassi, primo match di Euro2024 per la squadra di Michal Probierz. Partita che torna dopo l'incrocio di due anni fa in Qatar: "La partita contro l'Olanda è stata due anni fa, da allora sono cambiate molte cose in entrambe le squadre. Il risultato è stato positivo, spero che domani vada ancora meglio". Per Zielinski sarà la prima partita ufficiale dopo aver giocato l'ultima volta con la maglia del Napoli lo scorso 30 aprile: "Mi sento ben preparato, entrambe le amichevoli di giugno mi hanno dato tanto e sento che grazie all'allenatore e allo staff ho preparato bene questa settimana. Mi sento bene e spero di dare tanto alla squadra, ha detto".

A proposito del nuovo ruolo di capitano, il neo interista aggiunge: "Per la prima volta avrò quest'onore, ne sono fiero. Ma allo stesso tempo è un vero peccato che Robert non possa aiutarci. A causa del cambiamento del regolamento, solo io avrò il diritto di parlare con l'arbitro. Non vedo alcun problema con questo. Se ne avrò bisogno, lo userò. Quando inizierà la partita, userò questa fascia. Aiuterò i miei compagni se avranno bisogno di qualcosa. Ognuno di loro potrà darmi qualche consiglio e assumersi la responsabilità della situazione in campo e del risultato finale". Si giocherà ad Amburgo, su un terreno dato in condizioni pessime anche se Zielinski precisa: "Oggi abbiamo controllato, non sembra così messo male".