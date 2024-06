Parte bene l'Olanda di Denzel Dumfries: 2-1 alla Polonia al termine di una prestazione ricca di occasioni da gol non sfruttate. Il ct degli Oranje Ronald Koeman ha commentato così ai microfoni di NOS la vittoria: “All'intervallo avremmo dovuto essere sul 3-1 o 4-1. Ma un conto è creare chances, un altro è concretizzarle. Ne abbiamo avute cinque prima dell'intervallo, andando a riposo in parità. Quando abbiamo subito il gol non eravamo nella posizione corretta, quindi dobbiamo fare meglio".

Applausi al collettivo: "Molte cose sono andate bene, ma c’è tanto da migliorare. Anche il fatto di aver ottenuto questa vittoria grazie al duro lavoro ci dà una bella sensazione. Un successo che ci dà tranquillità in vista della partita contro la Francia”.