Randal Kolo Muani c'è, ma Marcus Thuram conserva comunque il suo posto al centro dell'attacco. Questa l'indicazione che arriva dal ritiro della Francia a circa tre ore dal quarto di finale di Euro 2024 tra i Bleus e il Portogallo. L'attaccante del PSG, che aveva spaccato la partita col Belgio propiziando l'autogol di Jan Vertonghen uscendo dalla panchina, ha convinto Didier Deschamps a schierarlo per la prima volta da titolare nel torneo. Agirà sulla destra, salvo sorprese dell'ultimo minuto, con Marcus Thuram confermato come numero nove in un tridente completato offensivo da Kylian Mbappé. Fa qualche passo indietro Antoine Griezmann, che andrà a sostituire a centrocampo lo squalificato Adrien Rabiot. Lo riporta l'Équipe.