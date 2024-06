La Turchia di Hakan Calhanoglu va a caccia di un pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. Alla vigilia delle cruciale sfida contro la Repubblica Ceca, il ct Vincenzo Montella presenta l'appuntamento di domani in conferenza stampa: "Abbiamo giocato contro tante squadre che giocano con la difesa a tre, hanno caratteristiche diverse. Prima di tutto voglio che i giocatori condividano il mio modo di pensare. Abbiamo sentito giocatori che hanno giocato in questo torneo, come Cenk Tosun, dire che è la squadra migliore di cui hanno fatto parte negli ultimi 12-13 anni. Ci sono sempre critiche giuste. Personalmente, lo accetto. Ci possono essere anche critiche ingiuste, ma non ci lasceremo distrarre".

"È tutto nelle nostre mani - aggiunge Montella -. Non contiamo sui risultati di altre due squadre. Daremo la nostra risposta sul campo, ora è il momento di sostenere la squadra. La pressione fa parte del mio lavoro da 30 anni, questa è una pressione positiva".