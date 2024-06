Giornata di conferenza per Stephan El Shaarawy a Iserlohn, a tre giorni dalla partita contro la Svizzera. L'attaccante della Roma è tornato, tra le altre cose, sulla questione modulo: "A tre o a quattro per me cambia poco. Nascendo esterno, io mi trovo meglio nel 4-3-3. La squadra ha detto a Luciano Spalletti che si trova meglio a tre? Più del modulo, bisogna parlare di come ci approcciamo la gara. Secondo me possiamo migliorare molto nei duelli, nell'uno contro uno".