La formazione di base che ha in mente Ralf Rangnick per affrontare l'Europeo, che per l'Austria inizia lunedì con la Francia, potrebbe subire delle modifiche nel corso del torneo. A dirlo è lo stesso ct, parlando in conferenza stampa: "Abbiamo fondamentalmente un'idea di come vogliamo affrontare le partite e anche con chi, ma ci sono anche ottime alternative. Ecco perché molto dipenderà anche dalle prestazioni in allenamento".