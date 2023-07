Adesso le priorità sono altre, bisogna costruire la rosa della nuova stagione e c'è tanto lavoro da fare in Viale della Liberazione. Nel frattempo comunque l'Inter ha annunciato alcuni rinnovi importanti che comunque erano nell'aria, quelli di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij oltre al riscatto di Francesco Acerbi. Non è però finita qui su questo fronte.

In autunno, senza fretta virgola la dirigenza nerazzurra e convocherà l'agente Alejandro Camano per parlare del prolungamento di Lautaro Martinez. L'Inter infatti ha scelto il Toro come sua stella, suo simbolo e capitano e vuole legarsi ulteriormente al giocatore.

Sul piatto verrà messo un prolungamento dell'attuale contratto che scade nel giugno 2026 con relativo adeguamento, meritato per la crescita esponenziale mostrata negli ultimi tempi. Lautaro Martinez, nelle intenzioni del club nerazzurro, sarà così l'uomo copertina per tanti anni ancora.