Un clima anti-Inter come poche altre volte nella storia. Tra simpatie evidenti e altre malcelate, la tendenza è chiara: per lo scudetto si tifa Milan. Posibilmente, mettendo anche pressione con commenti, disamine e polemiche ad hoc. Uno scenario da trappolone costante, con la narrazione storpiata che lega tutti i punti in questione, non ultimo quello arbitrale.

Conferenza stampa di Pioli prima della Lazio. Domanda di un giornalista e noto tifoso del Foggia: "Dando per scontato un luogo comune secondo cui tra torti e favori arbitrali alla fine i conti tornano, cosa deve succedere da qui a fine campionato perché tornino i tuoi conti?". Risposta del tecnico del Milan: "In queste cinque partite bisogna che succeda qualcosa che non è successo fino a oggi". Il non detto. Il veleno. La puntura. Alcuni hanno parlato di risposta con stile. Francamente, qui ci si vede solo tanto astio, tanto rancore e anche molta frustrazione. La posta in palio è altissima e magari Pioli avverte il peso di quella che potrebbe essere la sua unica chance in carriera di vincere qualcosa di importante, ma questo non giustifica l'atteggiamento passivo aggressivo che poi si riverbera anche in campo con proteste sguaiate fin dai primissimi minuti, sue e dei suoi calciatori.