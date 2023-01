Nerazzurro è il cielo sopra Riyadh. L'esorcismo della Beneamata ha funzionato alla perfezione nei minimi dettagli. Il Diavolo è stato sconfitto, sulla Supercoppa il nastrino aveva i colori del cielo e della notte. Conquistare un trofeo vincendo il derby è roba forte, fortissima. La tua vittoria, la loro sconfitta negli stessi 90 minuti, goduria doppia quindi.

Il signor Arrigo Sacchi non lo ammetterà mai, ma l'Inter di Simone Inzaghi non si è limitata a vincere. Ha pure convinto, giocando una gara a tratti spettacolare, vedi l'azione che ha partorito il primo gol realizzato da Federico Dimarco, l'ultrà trapiantato in campo. Il Milan ha confermato di attraversare un periodo più nero che rosso iniziato nel finale di gara contro la Roma, uscita con un pari da San Siro dopo esser stata sotto di due gol per 87 minuti. Ma a Riyadh i demeriti dei rossoneri sono stati amplificati dai meriti dell'Inter che spesso e volentieri rendeva superabile qualsiasi ostacolo posto dalla squadra di Pioli. Grande rivincita da parte di Simone Inzaghi che non ha sbagliato una mossa, schierando una squadra in grado di sfruttare l'ampiezza del campo con recupero palla e verticalizzioni letali. Il derby è finito 3-0 per l'Inter ma, viste le occasioni create, il passivo poteva essere ancora più pesante per i rivali di sempre.

Il mister nerazzurro è spesso al centro della critica e la cosa non può essere una novità visto che questo succede a chi il destino calcistico riserva la panchina della Beneamata. Il grande Giovanni Trapattoni, che qualcosa ha vinto in carriera, amava dire che l'Inter è come una centrifuga perchè l'ambiente chiede tanto e il tecnico di turno ha una voglia matta di non deludere le aspettative. Il problema però sorge quando nei confronti di Simone Inzaghi si assumono posizioni palesemente pretestuose alimentate dal fatto che il tecnico non conosce la maleducazione e non manda a quel paese, magari in diretta tv, gli interlocutori, come invece spesso accade ad altri soggetti. Il mister, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di essere un vincente. Quattro supercoppe italiane conquistate su quattro finali disputate. Eguagliati santoni come Marcello Lippi e Fabio Capello. Vittorie pure in Coppa Italia, anche quando era allenatore della Primavera della Lazio. Manca il sigillo dello scudetto per annoverarlo fra i top, ma già nella scorsa stagione ha sfiorato la consacrazione e il tempo gioca a suo favore.