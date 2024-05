Mercoledì 5 giugno sarà una giornata da ricordare per tutti i tifosi interisti di Termoli, località balneare in provincia di Campobasso, e dintorni. L’Inter Club "Gente di Mare" celebra infatti il suo primo anno di vita e insieme la conquista del ventesimo Scudetto da parte dei nerazzurri con un evento imperdibile, presso la splendida location di Villa Livia. Evento che avrà due ospiti d'eccezione, ovvero i grandi ex nerazzurri Beppe Bergomi e Giuseppe Baresi, che hanno accettato l'invito del presidente del sodalizio Enrico Roveda.

Il biglietto per partecipare all'evento, al costo di 25€, include un aperitivo cenato, il talk, foto e autografi con i due calciatori d'eccezione, oltre a un piccolo regalo per tutti i partecipanti. All'appuntamento di mercoledì sarà presente anche una delegazione dell'Inter Club di Malta dopo il gemellaggio nato tra il club termolese e gli amici interisti maltesi.