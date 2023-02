Robin Gosens è la novità studiata in queste ore da Simone Inzaghi per l'undici da mandare in campo contro il Bologna. Il tedesco, riferisce Sky Sport, è stato provato quest'oggi con Denzel Dumfries sulle due corsie; questa scelta comporterebbe un turno dalla panchina per Federico Dimarco. Possibile panchina anche per Milan Skriniar, che verrebbe rimpiazzato da Matteo Darmian con Francesco Acerbi più di Stefan de Vrij al centro della difesa.