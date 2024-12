In difesa dell'Inter anche a Rio de Janeiro. Dopo aver partecipato alla partita del ritiro al calcio di Adriano, al Maracana, Marco Materazzi si trova ancora nella città brasiliana, dove come ogni turista che si rispetti è andato sulla cima del monte Corcovado per osservare la statua del Cristo Redentore. Lì, ai suoi piedi, Matrix ha trovato un adesivo con la scritta 'Inter merda', che ha prontamente provveduto a togliere. Il tutto è stato documentato in un video poi postato dall'ex difensore su Instagram.