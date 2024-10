Fiocco azzurro in arrivo in casa Paredes. Il centrocampista argentino della Roma, in attesa del terzo figlio, ha da poco scoperto il sesso del bambino che nascerà tra qualche mese. Per la gioia di papà, vistosamente entusiasta per 'i palloncini azzurri' venuti fuori dal maxi scatolone durante il gender reveal, sarà un maschietto e poco dopo la scoperta del sesso, lo stesso giocatore giallorosso ha svelato anche il nome: "Lauti ti aspettiamo con tutto l'amore del mondo" si legge nel post Instagram pubblicato dall'ex Juventus che, da come si legge, ha deciso di chiamare il terzogenito come il compagno di Nazionale e capitano dell'Inter.