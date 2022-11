Gara dal supporto speciale quella giocata questa sera dall'Olimpia Milano, match perso per 77-83 contro il Real Madrid per la sesta giornata di Eurolega. Presenti al Forum gli interisti Andre Onana, Hakan Calhanoglu, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, tifo d'eccezione che non è passato inosservato e si è guadagnato l'omaggio delle Scarpette Rosse: "Supporto speciale questasera" si legge nel post pubblicato dall'Olimpia a margine della gara.