La prima volta a San Siro non si scorda mai, specialmente quella di Marcus Thuram. Nell'ottobre 2020 il Borussia Mönchengladbach approda a Milano per sfidare l'Inter nel girone di Champions League. È la prima volta per l'attaccante francese. In piena pandemia, i giocatori sfilano all'ingresso indossando la mascherina. Marcus, all'ingresso, viene fermato da uno steward, che non lo riconosce.

Non ha con sé i documenti, così con lo smartphone apre Google e digita "Marcus Thuram" e mostra i risultati della ricerca allo steward, che così lo lascia entrare. Il tutto, documentato dall'account Twitter del Borussia. Un episodio molto curioso ripescato in giornata anche dall'Inter che ha voluto scherzare sui social prima dell'annuncio ufficiale.