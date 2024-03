A due giorni dalla Pasqua, Yann Sommer ha festeggiato il Natale fuori stagione. Sì, perché il portiere svizzero, dopo essersi allenato per l'intera seduta con il gruppo mettendosi alle spalle l'infortunio alla caviglia, all'uscita dal centro sportivo di Appiano Gentile è stato ricoperto di doni da una tifosa cinese giunta fino ad Appiano Gentile per incontrarlo. Come raccontato da Sky Sport, l'ex Bayern Monaco ha ricevuto in regalo una maglia, una borsa, dei cioccolatini e un panda di peluche.