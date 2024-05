Commentando gli outfit di alcuni dei giocatori più eccentrici della Serie A, Albert Gudmundsson ha dato i suoi personali voti al modo di vestire di Marcus Thuram: "L'ho visto anche durante la festa scudetto, era in gran forma con il suo stile", le parole dell'islandese del Genoa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Prima di commentare il look del francese mostrato nella foto (sotto il video): "Questo non è il mio preferito, ma comunque gli do 6".