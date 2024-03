Rivali ma solo a Milano e con i rispettivi club, mai nella vita. E da buon leader, il centravanti della Nazionale Francese, Olivier Giroud non dimentica il compagno di Nazionale, Benjamin Pavard. Il difensore ex Bayern Monaco si è ritrovato dall'altra parte di Milano rispetto al connazionale, simbolo del Milan e del famoso scudetto del 2022 conquistato dai rossoneri soffiandolo ai cugini. Ciononostante il rapporto tra i due 'rivali' è rimasto splendido, andando oltre i colori come mostrano gli auguri di compleanno pubblici condivisi dal 9 di Stefano Pioli che su Instagram ha postato una foto insieme a Pavard durante la sua festa di compleanno: "Buon compleanno piccolo fratello" ha scritto Olivier.