In un video pubblicato sui social il presentatore Gerry Scotti ha rotto gli indugi e ha annunciato la sua presenza sul palco di Sanremo per il Festival 2024. Come ripotato dal Corriere dello Sport in tante immagini del video Gerry è stato immortalato con Amadeus. Ha deciso di dire la verità su cosa si sono detti e tra le domande si è parlato anche del derby di Milano ed infatti ha svelato: "La terza è troppo facile: lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest’anno è un’altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo?".

Daniele Luongo