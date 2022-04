Fiocco rosa in casa Sensi. Oggi, infatti, è nata la figlia del centrocampista di proprietà dell'Inter, da gennaio in prestito alla Samp, e della moglie Giulia Amodio. "Benvenuta al mondo piccola L. 05.04.2022", il messaggio postato dal neo papà su Instagram con tanto di foto in allegato che lo ritrae assieme all'influencer e alla primogenita.