Ospiti del programma di Fabio Fazio 'Che tempo che fa', Damiano David, frontman dei Maneskin, ha annunciato due nuove date evento a San Siro e all'Olimpico. Si tratterà di una prima volta per la celeberrima rockband, per presentare la quale il cantante usa una descrizione un po' particolare: "Facciamo i nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell’Inter", ha detto Damiano non citando i nomi degli impianti ma soprattutto tagliando le altre due squadre che usufruiscono degli stadi, ovvero Lazio (possibile lapsus dovuto alla sua fede romanista) e Milan.