Giornata di relax ieri per Antonio Conte, che ha staccato la spina dopo il big match Inter-Napoli partecipando al concerto di Ligabue, andato in scena al Teatro Regio di Torino. Il tecnico azzurro ha immortalato il momento facendosi fotografare con il rocker di Correggio e noto tifoso della Beneamata, che nella sua canzone 'Una vita da mediano' cita Lele Oriali, ex centrocampista nerazzurro e oggi coordinatore dello staff tecnico del Napoli.