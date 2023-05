Una dedica all'Euroderby con tasso alcolico: alla Milano Week Mixology, Alessia Bigolin, la drink setter di Anthology by Mavolo, ha messo di fronte il Black&Blue Snake contro il Red&Black Devil per due drink “gin based”. Lo Snake si ispira allo storico cocktail Blue Lady con un garnish di liquirizia che contrasta la dolcezza del Gin Amuerte Blue miscelato con il succo di limone e il blu curaçao per un effetto finale imprevedibile e sorprendente.

Il Devil, invece, è ispirato al classico cocktail Red Snapper a base di Gin Amuerte Red e succo di pomodoro con toni acidi dati dal succo di lime che si intrecciano agli accenti “indiavolati” della salsa Worcestershire e delle gocce di tabasco.