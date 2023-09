Protagonista di una lunga sessione di Q&A su Instagram con i suoi follower, Agustina Gandolfo, moglie del capitano dell'Inter Lautaro Martinez parla anche della sua vita privata. E di come sia cambiata con la nascita dei due figli Nina e Theo: "Se sono esausta mentalmente e fisicamente con i due figli? Molto - ammette -. Ogni giorno ritaglio un'ora per me per fare quello di cui ho bisogno: allenarmi, guardare un po' il cellulare, passare un'ora sotto la doccia. Ne ho bisogno".