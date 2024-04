Avevano fatto discutere non poco le parole pronunciate da Antoine Griezmann che, al termine del match di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, perso dai nerazzurri alla lotteria dei rigori, aveva definito "cagón" Alexis Sanchez dopo l'errore dal dischetto. Un'arma a doppio taglio per il francese, finito fuori dalla massima competizione europea per mano del Borussia Dortmund che sotto il muro giallo è riuscito a ribaltare il risultato dell'andata e conquistare la semifinale ai danni proprio dei madrileni. Dopo il ko di ieri sera, valso appunto l'addio dei colchoneros alla Coppa, si sono scatenati i social nerazzurri. Il fatidico "cagón" pronunciato dal 7 rojiblanco nella notte di Madrid dello scorso 13 marzo è stato rilanciato a mo di effetto boomerang nei confronti del centravanti transalpino: "Che dice il cagón oggi?" è uno dei tanti commenti Twitter circolati nelle ultime ore.